TIC Holding Schweiz / Winterberg erwerben Metron Measurement SA

TIC sind seit Jahrzehnten ein Schwerpunkt für Private Equity Investoren, insbesondere in Europa, was auf die nicht-zyklische Natur des Sektors und hohe wiederkehrende Einnahmen zurückzuführen ist. Winterberg ist in diesem Sektor speziell in der Schweiz schon seit mehr als 3 Jahren aktiv auf der Suche und ist nach Abschluss der Übernahme von Metron auch im aktiven Gesprächen mit einigen weiteren Unternehmen.

Lorenzo Tencati, Verwaltungsratsmitglied der TIC Holding Schweiz und Partner bei Winterberg, erklärt: „Nachdem wir mit vielen Unternehmen im TIC-Sektor Gespräche führen konnten, haben wir endlich den Kern unserer neuen Plattform gefunden. Metron verfügt über starke Prozesse, zeigt beeindruckendes Wachstum und hat ein hoch motiviertes Team, das auf höchstem Niveau und stets zur vollsten Zufriedenheit seiner Kunden arbeitet. Wir freuen uns auch sehr, dass Alessandro Capone CEO von Metron bleibt und darüber hinaus bedeutender Anteilseigner der TIC Holding Schweiz wird. Gemeinsam mit meinem Partner Fabian Kroeher und dem Winterberg-Team freuen wir uns auf die spannende Arbeit, in den nächsten 5 bis 7 Jahren einen führenden Anbieter im Schweizer Markt aufzubauen."

Alessandro Capone, CEO von Metron Measurement, fügt hinzu: „Bereits beim ersten Treffen waren wir überzeugt, dass Winterberg der richtige Partner ist, um Metron weiter zu entwickeln. Wir haben unsere bisher unsere Leistungen und das Team jedes Jahr erweitert und freuen uns nun darauf, nicht nur organisch sondern auch durch strategische Übernahmen weiter zu wachsen. Weiterhin sind wir unserem ersten Investor Brütsch Rüegger Tools und insbesondere dem CEO, Martin Wirth für die Unterstützung und das Vertrauen seit mehr als 10 Jahren äußerst dankbar. Wir werden selbstverständlich sicherstellen, dass unsere Zusammenarbeit unverändert weitergeht und wir allen Kunden von Brütsch Rüegger weiter den gewohnten professionellen und herausragenden Service bieten."