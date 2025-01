AGF und Netflix starten Zusammenarbeit

Frankfurt am Main (ots) - Die AGF Videoforschung GmbH und Netflix haben eine

Kooperation vereinbart, um die Integration von Netflix in das AGF-System zu

prüfen. Ziel ist es, die Nutzung von Inhalten des Streamingdienstes nach den

gleichen Kriterien wie die unter aktiver AGF-Messung stehenden Inhalte der

lokalen Anbieter abzubilden. Dadurch soll eine Vergleichbarkeit über alle

Distributionskanäle hinweg ermöglicht werden.



Netflix und die AGF werden Lösungen für eine direkte Teilnahme an der aktiven

AGF-Videostreaming-Messung sowie eine Integration in den AGF Reach Planner

prüfen.





