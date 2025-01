Rettung der Autoindustrie sollte Schlüsselrolle bei den Wahlen in Deutschland spielen

Lindau/Deutschland, Lustenau/Austria (ots) - Thorsten Rixmann, Chief Marketing

Officer der Obrist Group: "Politik sollte Grundlage für neue

Hyperhybrid-Generation legen: elektrisch fahren, an der Tankstelle tanken."



Die Konzepte der politischen Parteien zur Rettung der heimischen Autoindustrie

sollten bei den anstehenden Wahlen in Deutschland eine maßgebliche Rolle

spielen, meint Thorsten Rixmann, Chief Marketing Officer der

deutsch-österreichischen Obrist Group. Er verweist darauf, dass rund zwei

Millionen Beschäftigte, das sind etwa sieben Prozent aller

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Deutschland, vom Wohl und Wehe

der Automobilhersteller abhängig sind. "Man darf nicht nur die 780.000 direkt in

der Autoindustrie Beschäftigten zählen, sondern muss auch die Vielzahl von

indirekten Arbeitsplätzen in verbundenen Sektoren wie der Stahlindustrie, dem

Maschinenbau und Dienstleistungen berücksichtigen", sagt Rixmann.





