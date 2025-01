Technische Regelsetzung ist dringender denn je (FOTO)

Düsseldorf (ots) - 1,5-Grad-Marke 2024 überschritten: Technische Regelsetzung

schafft Planungssicherheit



Vor wenigen Tagen hat der Klimawandeldienst Copernicus veröffentlicht, dass 2024

die globale Durchschnittstemperatur erstmals 1,6 Grad über dem vorindustriellen

Niveau lag. 2024 war somit global das wärmste Jahr seit Beginn der

Wetteraufzeichnungen, sprich seit 1850. Was heißt das nun für das 1,5-Grad-Ziel

des Pariser Übereinkommens? VDI-Expertin Dipl.-Geogr. Catharina Fröhling gibt

eine Einschätzung und verweist auf die Wichtigkeit technischer Regelsetzung.



"Wir kommen dem 1,5-Grad-Ziel bedrohlich nahe"





"Die Daten aus 2024 zeigen, dass wir dem 1,5-Grad-Ziel bedrohlich nahekommen undverdeutlicht zugleich: Wir müssen dringend und fokussierter handeln", sagtCatharina Fröhling. Sie leitet im VDI das Fokusthema Klimaanpassung.Dabei ist die Reduktion von Treibhausgasemissionen maßgeblich, aber auch eineAnpassung an die Folgen des Klimawandels(https://www.vdi.de/themen/klima-innovation-anpassung) ist unumgänglich!Fröhling weist darauf hin: "Noch haben wir die Möglichkeit einen Pfadeinzuschlagen, der uns zumindest das Übereinkommen, die globale Erderwärmung aufunter 2 Grad zu begrenzen, nicht verfehlen lässt. Dies muss nun oberstePriorität haben!" Anderenfalls könnten die Kosten des Klimawandels bereits bis2050 bei bis zu 900 Milliarden Euro liegen. "Und dies bildet nur finanziellmessbare Kosten ab. Immaterielle Schäden wie gesundheitliche Folgen oder derVerlust der Artenvielfalt sind hierbei nicht erfasst", ergänzt die VDI-Expertin.Technische Regelsetzung schafft PlanungssicherheitDer VDI treibt das Thema voran, unsere Zukunft in Anbetracht des Klimawandels zugestalten. "Daher sehen wir es als unsere Aufgabe, mittels unseres technischenRegelwerks und Standardisierungsaktivitäten die Herausforderungen bei derUmsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz als auch zur Anpassung an denKlimawandel anzugehen und zu bewältigen. Denn technische Regelsetzung dient alsPlanungsgrundlage, erhöht die Transparenz und schafft darüber hinausPlanungssicherheit. Für eine nachhaltige, innovative und klimaangepassteZukunft", so Dipl.-Geogr. Catharina Fröhling.Für weitere Recherche und Quellennutzung empfiehlt der VDI diese Publikationen:Anpassung an Folgen des Klimawandels dringender denn je | VDI (https://www.vdi.de/news/detail/anpassung-an-folgen-des-klimawandels-dringender-denn-je)Kippelemente, Kipppunkte: ein Überblick über die Risiken | VDI(https://www.vdi.de/news/detail/kippelemente-kipppunkte-ein-ueberblick)Wo das Eis schmilzt: die Klima-Kippelemente der Kryosphäre | VDI (https://www.vdi.de/news/detail/wo-das-eis-schmilzt-die-klima-kippelemente-der-kryosphaere)Meere vor dem Kipp-Punkt: die Hydrosphäre | VDI(https://www.vdi.de/news/detail/meere-vor-dem-kipp-punkt-die-hydrosphaere)Die Klima-Kippelemente der Pedosphäre | VDI (https://www.vdi.de/news/detail/speicher-nicht-nur-fuer-treibhausgase-die-klima-kippelemente-der-pedosphaere)Wälder: Die Klima-Kippelemente der Biosphäre | VDI(https://www.vdi.de/news/detail/waelder-die-klima-kippelemente-der-biosphaere)Dynamische Kaskadeneffekte und Rückkopplungen | VDI (https://www.vdi.de/news/detail/dynamische-kaskadeneffekte-und-rueckkopplungen-der-dominoeffekt)Herausforderungen an die Klima- und Sicherheitspolitik | VDI (https://www.vdi.de/news/detail/herausforderungen-an-die-klima-und-sicherheitspolitik)VDI als Gestalter der ZukunftMit unserer Community und unseren rund 130.000 Mitgliedern setzen wir, der VDIe.V., Impulse für die Zukunft und bilden ein einzigartiges multidisziplinäresNetzwerk, das richtungweisende Entwicklungen mitgestaltet und prägt. Alsbedeutender deutscher technischer Regelsetzer bündeln wir Kompetenzen, um dieWelt von morgen zu gestalten und leisten einen wichtigen Beitrag, um Fortschrittund Wohlstand zu sichern. Mit Deutschlands größter Community für Ingenieurinnenund Ingenieure, unseren Mitgliedern und unseren umfangreichen Angeboten,schaffen wir das Zuhause aller technisch inspirierten Menschen. Dabei sind wirbundesweit, auf regionaler und lokaler Ebene in Landesverbänden undBezirksvereinen aktiv. Das Fundament unserer täglichen Arbeit bilden unsere rund10.000 ehrenamtlichen Expertinnen und Experten, die ihr Wissen und ihreErfahrungen einbringen.Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Sarah JanczuraStv. PressesprecherinTelefon: +49 211 6214-641E-Mail: mailto:presse@vdi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16368/5949914OTS: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.