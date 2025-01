Supermicro erweitert KI-gesteuerte Funktionen für Unternehmens-, Einzelhandels- und Edge-Server-Lösungen

Einzelhändler können KI nutzen, um mit der Zusammenarbeit von Supermicro und NVIDIA den Umsatz zu steigern und Kosten zu senken

SAN JOSE, Kalifornien und NEW YORK, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- National Retail Federation (NRF) -- Supermicro, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt in Zusammenarbeit mit NVIDIA auf der jährlichen Messe der National Retail Federation (NRF) die neuesten Lösungen für den Einzelhandel vor. Da die generative KI (GenAI) immer leistungsfähiger und leichter zugänglich wird, nutzen Einzelhändler die NVIDIA NIM-Mikrodienste, die Teil der NVIDIA AI Enterprise-Softwareplattform sind, für ein breites Spektrum von Anwendungen.