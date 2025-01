Masdar steigert seine Kapazität in zwei Jahren um 150 % auf über 50 GW und festigt damit seinen Platz als globaler Marktführer für saubere Energie

Die operative, im Bau befindliche und fortgeschrittene Pipeline-Kapazität von Masdar stieg zwischen 2022 und Ende 2024 von 20 GW auf 51 GW

Wegweisende Verträge in Spanien, Griechenland und den Vereinigten Staaten trugen ebenfalls zur Verdoppelung der Kapazität des Masdar-Portfolios bei

Masdar hat im Jahr 2024 fast 8 Mrd. USD an Eigenkapital eingesetzt und zusätzlich über 4,5 Mrd. USD an Projektfinanzierung in neun Ländern aufgebracht

Das führende Unternehmen für saubere Energie in den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelte erfolgreich sieben Großprojekte weltweit und weihte den größten Windpark in Zentralasien ein

ABU DHABI, VAE, Januar 15, 2025 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, das führende Unternehmen für saubere Energie in den VAE - hat bekannt gegeben, dass es seine Gesamtkapazität an erneuerbaren Energien bis Ende 2024 um 150 Prozent auf 51 GW erhöht hat, gegenüber 20 GW im Jahr 2022. Damit ist Masdar weltweit führend im Bereich der sauberen Energien und auf dem besten Weg, sein ehrgeiziges Ziel von 100 GW an erneuerbaren Energiekapazitäten bis 2030 zu erreichen.

Die operative, im Bau befindliche und fortgeschrittene Pipeline-Kapazität von Masdar stieg zwischen 2022 und Ende 2024 von 20 GW auf 51 GW. Gleichzeitig stieg Masdars Portfolio an operativen, im Bau befindlichen und zugesagten Kapazitäten in nur 12 Monaten von 16,5 GW auf 32,6 GW bis Ende 2024.

Allein im Jahr 2024 hat Masdar fast 8 Milliarden US-Dollar an Kapitalinvestitionen bereitgestellt und Projektfinanzierungen in Höhe von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar in neun Ländern gesichert, wodurch die Entwicklung von Projekten mit einer Gesamtkapazität von über 6,5 GW ermöglicht wurde. Diese Erfolge spiegeln das Engagement von Masdar wider, sein Portfolio an erneuerbaren Energien zu erweitern und gleichzeitig die globale Energiewende voranzutreiben.

Das Wachstum von Masdar wurde durch bahnbrechende Akquisitionen in Griechenland, Spanien und den Vereinigten Staaten vorangetrieben, die die Präsenz des Unternehmens in Europa und Nordamerika stärkten, sowie durch den ersten Spatenstich für sieben Großprojekte weltweit. Dazu gehören zwei BESS-Projekte im Vereinigten Königreich, zwei Solarprojekte in Aserbaidschan mit einer Gesamtkapazität von 760 MW und das 1,5-GW-Solarprojekt Al Ajban in den Vereinigten Arabischen Emiraten.