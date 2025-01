Allianz der Ernährungsindustrie fordert neue Prioritäten in der Energiepolitik (FOTO)

Berlin (ots) - Wettbewerbsfähige Strom- und Gaspreise, Reform der Netzentgelte

und Berücksichtigung bei energiepolitischen Entscheidungen.



Zum Auftakt der Grünen Woche in Berlin hat die Verbändeallianz Energieintensive

Ernährungsindustrie die Politik aufgefordert, bei den energiepolitischen

Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit und Transformation der

Ernährungswirtschaft dringend nachzubessern. Dazu zählen niedrigere Gaspreise,

eine praktikable Reform der Netzentgelte, die Ausweitung der

Strompreiskompensation sowie eine Priorisierung energieeffizienter Prozesswärme

in der politischen Diskussion.



"Die energieintensive Ernährungsindustrie ist die Grundstoffindustrie für die

Lebensmittelversorgung Deutschlands. Wir sind systemrelevant und versorgen die

Bevölkerung mit wichtigen Lebens- und Futtermitteln. Allein unsere Ölmühlen sind

Europameister in der Verarbeitung von Ölsaaten. Dennoch finden wir in der

öffentlichen Diskussion um hohe Energiepreise, Wettbewerbsnachteile und kostbare

Arbeitsplätze kaum statt", beklagt OVID-Präsidentin Jaana Kleinschmit von

Lengefeld.





