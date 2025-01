Dax legt nach US-Inflationsdaten deutlich zu - neues Allzeithoch

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax deutlich zugelegt und ein neues Rekordhoch aufgestellt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.575 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten kurz vor Handelsschluss Bayer, Brenntag und Vonovia, am Ende die Commerzbank, Airbus und MTU.



Vor allem die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten aus den USA sorgte am Nachmittag für gute Stimmung unter den Anlegern. Direkt nach der Bekanntgabe der zahlen kletterte der Dax steil nach oben. "Auf den Schock nach dem starken Arbeitsmarktbericht aus den USA am Freitag folgte mit den Erzeugerpreisen gestern die Generalprobe und heute dann der finale Befreiungsschlag nach ebenfalls schwächer als erwartet gestiegenen Verbraucherpreisen", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets.





