SAF-Holland verpasst gekapptes Umsatzziel - Margenprognose erfüllt

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat 2024 wegen der Probleme in der Branche deutlich weniger umgesetzt. Der Umsatz fiel dabei noch etwas stärker als zuletzt in Aussicht gestellt und auch von Experten erwartet. Der Erlös sank um rund elf Prozent auf knapp 1,88 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen überraschend am Mittwochnachmittag in Bessenbach mitteilte. Der Konzern hatte erst im November wegen der Branchenkrise die Umsatzprognose auf 1,95 Milliarden Euro gesenkt.

Etwas besser sieht es beim operativen Ergebnis aus. Hier rechnet der Vorstand des Unternehmens damit, das Ziel einer Marge von rund 10 Prozent zu erreichen. 2025 erhofft sich der Konzern eine Erholung des Marktes, die spätestens in der zweiten Hälfte des Jahres eintreten soll. Die Aktie reagierte zunächst kaum auf die Eckdaten./zb/jha/