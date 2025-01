ATX legt deutlich zu

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach positiv aufgenommenen US-Inflationszahlen mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,42 Prozent auf 3.726,90 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen merklich nach oben. In Frankfurt konnte der Dax sogar ein Rekordhoch markieren.

International standen auf fundamentaler Ebene die veröffentlichten US-Konjunkturdaten im Fokus. Im Dezember sind in den USA die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Die Kernrate der Verbraucherpreise blieb jedoch etwas hinter den Prognosen zurück und beflügelte damit die Aktienkurse, da die Sorgen über eine höhere Inflationsentwicklung verdrängt und die Zinssenkungsspekulationen wieder gestärkt wurden.