Saarstahl liefert Bahnschienen für die Ukraine

PARIS/VÖLKLINGEN (dpa-AFX) - Die deutsche Saarstahl AG liefert von zwei französischen Standorten aus 20.000 Tonnen Eisenbahnschienen an die Ukraine. Die Lieferung von den Werken Hayange in Lothringen sowie Ascoval in Nordfrankreich habe nun begonnen und solle den Wiederaufbau von 150 Kilometern kriegszerstörter Eisenbahnstrecken ermöglichen, teilte das französische Wirtschaftsministerium mit. Frankreich ermöglicht die Produktion der Schienen mit einem Kredit von 37,6 Millionen Euro.

Die Ukraine wehrt seit fast drei Jahren einen russischen Angriffskrieg ab. Die Schäden am Bahnnetz seien erheblich, da das für die Produktion von Bahnschienen zuständige Stahlwerk zerstört worden sei, hieß es in Paris. Der Wiederaufbau des Bahnnetzes der Ukraine, das das drittgrößte in Europa nach dem in Deutschland und in Frankreich ist, sei entscheidend für die Abwehrkraft sowie die Wirtschaft des Landes.

Die Schienenlieferung sei erst der Anfang einer größeren Partnerschaft von Frankreich, Europa und der Ukraine im Bahnsektor. Weitere Infrastruktur wie Bahnhöfe und Brücken sei zerstört und erfordere große Investitionen, so das französische Wirtschaftsministerium./evs/DP/jha