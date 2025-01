Meros Netyachts revolutioniert den Superyacht-Lifestyle

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Co-Ownership für eine weltweite Flotte Sunseeker-Yachten ab 25 Metern

- Fester Einstiegspreis, kalkulierbare Fixkosten und flexible Ausstiegsoptionen

- Saisonunabhängig, mit Kündigungsfrist von nur 90 Tagen

- Zugang zu den weltweit begehrtesten Küstenregionen sowie VIP-Events



Die Bilder gingen in Sekunden um die Welt: Hollywood-Superstar Jason Statham

cruist entspannt mit der Familie auf der Meros Blue Infinity One vor Malta. 2,6

Millionen Menschen haben den Post auf seinem Instagram-Account schon geliked,

geshared und kommentiert. Es ist die Sehnsucht nach einem neuen Lifestyle.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Meros (https://meros.world/en/) Netyachts präsentiert im Rahmen der Boot 2025 inDüsseldorf das innovative Konzept, das die Welt der Superyachten revolutioniert.Ein einzigartiges Co-Ownership-Model als luxuriöse und sorgenfreie Alternativezum klassischen Yacht-Eigentum. Für alle, die von einer eigenen Yacht träumen,sich aber von den finanziellen Risiken abschrecken lassen: die hohenunvorhersehbaren Kosten, die zeitaufwendige Wartung, das ganze Crew-Managementsowie drohende Verluste beim Wiederverkauf. Das verunsichert immer mehrInteressenten. Meros hat eine bahnbrechende Lösung dafür entwickelt.Noch nie war der Einstieg in die Welt der Superyachten so einfach, transparentund sorgenfrei.Es ist die neue Ära im Superyacht-Lifestyle: Das Meros-Programm bietet Zugang zueiner exklusiven Flotte von Sunseeker-Yachten ab 25 Metern Länge mit klarkalkulierbarem Investment. Pures Yachtvergnügen ohne Risiko.Co-Owner sind jederzeit Kapitän über ihre Kosten. Die neue Transparenz: BeiMeros Netyachts ist alles verankert. Es gibt einen festen, rückvergütbarenEinstiegspreis, klar definierte Fixkosten und flexible Ausstiegsoptionen. Wernach seinen Traumreisen für immer an Land gehen möchte: Die Kündigungsfrist fürCo-Ownerships ist kürzer als in den meisten Topjobs: nur 90 Tage. Das schafftEinsteigern eine völlig neue Flexibilität, gerade in den wirtschaftlichherausfordernden und politisch unsicheren Zeiten.Revolution im Superyacht-Markt: "One share takes you everywhere"Das absolute Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt der Superyachten: MerosCo-Owner haben Zugang zu einer gesamten Sunseeker-Flotte statt nur zu einereinzelnen Yacht.Statt nur ein Ziel, können Meros Member Yacht-Erlebnisse in mehrerenerstklassigen Reise-Destinationen genießen, ohne das Schiff selbst erst teuerüberführen zu müssen. Sie können wählen zwischen den zehn begehrtestenKüstenregionen: den Balearen, der Côte d'Azur, Korsika, Sardinien, deritalienischen West- und Ostküste, Kroatien, Montenegro, der Türkei und