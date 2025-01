SAF-Holland erfüllt Margenprognose - Umsatzziel knapp verpasst

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland ist 2024 bei einem sinkenden Umsatz erwartungsgemäß profitabler geworden. Wegen eines weiter robusten Ersatzteilgeschäfts geht der Vorstand auf Basis erster Hochrechnungen davon aus, dass die um Sondereffekte bereinigte Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) punktgenau das Prognoseziel von rund zehn Prozent erreichen wird. Das wäre etwas mehr als 2023. Deutlich schwächer fiel dagegen der Umsatz aus.

Der Erlös sank im vergangenen Jahr wegen der Probleme in der Branche um rund elf Prozent auf knapp 1,88 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen überraschend am Mittwochnachmittag in Bessenbach mitteilte. Das war noch etwas weniger, als zuletzt erwartet worden war. Der Konzern hatte erst im November wegen der Branchenkrise die Umsatzprognose auf 1,95 Milliarden Euro gesenkt.