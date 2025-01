Kupfer: Der unverzichtbare Rohstoff der Zukunft! Dieses Juwel bereitet Freude!

Liebe Leserinnen und Leser,

in einer Welt, die sich immer stärker auf erneuerbare Energien und Elektromobilität ausrichtet, rückt ein Rohstoff ins Zentrum des Interesses:

Kupfer

Als essenzieller Bestandteil moderner Technologien ist Kupfer die Lebensader der Energiewende. Es leitet Strom effizient, wird in Solaranlagen, Windturbinen, Elektrofahrzeugen und Ladestationen eingesetzt und ist unverzichtbar für den Ausbau der globalen Stromnetze. Mit dem steigenden Bedarf an sauberer Energie und einer wachsenden Zahl an E-Fahrzeugen wird die Nachfrage nach Kupfer in den kommenden Jahren exponentiell steigen. Doch während die Nachfrage boomt, sind die vorhandenen Ressourcen begrenzt – eine Kombination, die Kupfer zu einem der vielversprechendsten Investments der Zukunft macht.

Sicheres und extrem profitables Kupfer aus Kanada!

Foran Mining (WKN: A1C09C) ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung seiner Mine McIlvenna Bay in Saskatchewan, Kanada, konzentriert und dabei auf das wachsende Defizit im Kupfermarkt reagiert.

Große Kupferproduzenten wie Codelco und First Quantum haben Schwierigkeiten, ihre Produktionsziele zu erreichen, während viele andere Minen mit Erweiterungsproblemen konfrontiert sind. Diese Herausforderungen führen dazu, dass die Nachfrage nach Kupfer weiterhin ansteigt, was auf ein bevorstehendes Defizit hindeutet, das voraussichtlich ab 2026 mehrere Jahre anhalten wird.

Foran Mining und das Projekt McIlvenna Bay

Quelle: Foran Mining

Foran Mining (WKN: A1C09C) hebt sich als bedeutender Akteur im Kupferbergbau hervor. Das Unternehmen ist der einzige Projektentwickler weltweit mit einem umweltrechtlich genehmigten Projekt. Die Mine McIlvenna Bay verfügt über Reserven von 25,7 Millionen Tonnen Erz mit einem Kupferäquivalentgehalt von 2,5 %. Neben Kupfer enthält das Projekt auch Zink, Gold und Silber, die alle hochgradig nachgefragt werden.

Die Machbarkeitsstudie von 2022 ergab beeindruckende Zahlen: Bei einem Kupferpreis von 4,53 USD pro Pfund, 1,64 USD pro Pfund Zink und 1.936 USD pro Unze Gold wurde ein Nettogegenwartswert (NPV) von fast 1,5 Milliarden USD bei einem Diskontsatz von 7 % ermittelt. Die Kapitalrendite (IRR) beträgt 46 % mit einer Amortisationszeit von 2,2 Jahren nach Steuern.

Wichtigste Highlights der neusten Unternehmensnachricht!

Beginn des größten Bohrprogramms in der Geschichte von Foran mit 30.000 m Bohrungen und acht Bohrgeräten ; das Programm wird eine zukünftige erste Ressourcenschätzung bei Tesla unterstützen.

Das Programm zielt auf eine Reihe von 200-300 m langen Bohrlücken ab, um die Kontinuität der kupfer- und zinkhaltigen Mineralisierung in der Zone Tesla und der Zone Bridge zu bestätigen.

Tesla bleibt in alle Richtungen für Erweiterungen offen. Das Winterprogramm 2025 wird sich auf Infill-Bohrungen konzentrieren, solange man Zugang zu den optimalen Bohrkranzstandorten im Eis haben wird. Weitere Erweiterungsbohrungen sind für nachfolgende Programme geplant.

Regionale Winterbohrungen werden auch modellierte, noch nicht erbohrte Ziele im Umkreis von 5 km von McIlvenna Bay testen. Die Ziele wurden durch eine rigorose Interpretation struktureller und geophysikalischer geowissenschaftlicher Datensätze vorbereitet, während man das Potenzial unserer Pipeline von Zielen mit hoher Priorität weiterhin bewerten.

Winterbohrprogramm 2025 in der Tesla-Zone –