Pearson und Microsoft kündigen mehrjährige Partnerschaft an, um die Zukunft des Lernens und Arbeitens mit KI zu verändern

Beide Unternehmen verpflichten sich, die KI-Qualifizierung und das Lernen für Lernende, Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu verbessern und zu skalieren.

Pearson profitiert weiter von Microsoft Azure Cloud-Funktionen und KI-Tools, einschließlich der Einführung von Microsoft 365 Copilot für die gesamte Belegschaft.

Microsoft profitiert weiter von den Bewertungs- und Lerndienstleistungen von Pearson.

LONDON und REDMOND, Wash., 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) und Pearson (FTSE: PSON.L), das weltweit führende Unternehmen für lebenslanges Lernen, gab heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, die dazu beitragen soll, eine der größten Herausforderungen zu bewältigen, vor denen Unternehmen weltweit stehen: Qualifizierung für das Zeitalter der KI. Die Partnerschaft wird sich darauf konzentrieren, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lernenden neue KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, um aktuelle und künftige Arbeitskräfte in allen Branchen auf das Zeitalter der Arbeit in einer KI-gesteuerten Wirtschaft vorzubereiten. Durch die Kombination von Pearsons Expertise in den Bereichen Lernen und Bewertung mit Microsofts Cloud- und KI-Technologien wird diese Partnerschaft eine grundlegende Rolle spielen, wenn es darum geht, Unternehmen zu helfen, den vollen Wert von KI durch Umschulung zu realisieren.

Eine weltweite IDC-Umfrage[i] ergab, dass der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften die größte Herausforderung für Unternehmen ist, die KI-Technologie in ihren Organisationen einsetzen. Der 2024 Work Trend Index Annual Report von Microsoft und LinkedIn ergab außerdem, dass 66 % der Führungskräfte sagen, dass sie niemanden ohne KI-Kenntnisse einstellen würden. Qualifikationsprognose von Pearson: Zeit zurückholen! Untersuchungen zeigen, dass generative KI Arbeitnehmern in den USA helfen kann, 78 Millionen Stunden pro Woche bei Routine- und sich wiederholenden Aufgaben einzusparen, die oft ihren Tag ausfüllen und zu Burnout führen können.