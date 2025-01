Börsen Update USA - 15.01. - US Tech 100 stark +2,21 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 43.238,56 PKT und steigt um +1,72 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +5,80 %, American Express +4,09 %, NVIDIA +2,85 %, The Home Depot +2,84 %, Microsoft +2,44 %

Flop-Werte: Boeing -0,47 %, Honeywell International -0,15 %, Salesforce -0,14 %, Verizon Communications -0,03 %, Procter & Gamble -0,01 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 21.212,77 PKT und steigt um +2,21 %.

Top-Werte: CoStar Group +6,76 %, Intuitive Surgical +6,65 %, Tesla +6,00 %, Micron Technology +5,92 %, Microstrategy (A) +5,31 %

Flop-Werte: Lululemon Athletica -3,28 %, Monster Beverage -1,27 %, ASML Holding NV NY -1,12 %, Keurig Dr Pepper -0,89 %, Biogen -0,63 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:54) bei 5.946,64 PKT und steigt um +1,78 %.

Top-Werte: Bank of New York Mellon +7,74 %, Citigroup +7,57 %, Wells Fargo +7,54 %, Texas Pacific Land +7,33 %, CoStar Group +6,76 %

Flop-Werte: Lululemon Athletica -3,28 %, The Hershey -2,74 %, Viatris -2,47 %, AbbVie -2,32 %, Conagra Brands -1,78 %