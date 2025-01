Rettungseinsatz für illegale Bergleute in Südafrika - 246 Gerettete

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Bei einem Rettungseinsatz zur Bergung illegaler Bergleute in einem stillgelegten Goldminenschacht in Südafrika sind 246 Überlebende zurück an die Oberfläche gebracht worden. Nach Angaben des Rettungsteams wurden seit Beginn des Einsatzes am Montag außerdem 78 Bergleute tot aus der Mine bei der Stadt Stilfontein geborgen.

Damit erklärte die südafrikanische Polizei die Rettungsaktion am Mittwochabend für beendet. In den Tunneln befänden sich nach jetzigen Informationen keine weiteren Personen mehr. Dies solle am Donnerstag jedoch geprüft werden. Freiwillige Helfer hatten sich in einem Förderkorb in den Schacht hinabgelassen, um Überlebende und Tote zu bergen.