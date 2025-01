Euro sinkt unter 1,03 US-Dollar - US-Inflationsdaten bewegen nur kurz

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch nach zwischenzeitlichen Gewinnen wieder unter 1,03 US-Dollar gefallen. Die Gemeinschaftswährung wurde im New Yorker Handel zuletzt zu 1,0290 Dollar gehandelt. Zunächst positiv aufgenommene US-Inflationsdaten hatten den Euro auf ein Tageshoch von 1,0354 Dollar getrieben, bevor der Schwung wieder nachließ.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0300 (Dienstag: 1,0245) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9709 (0,9760) Euro gekostet.