Zalando - Aktie im Rampenlicht - 15.01.2025

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,71 % geändert.

Der Online-Händler Zalando hat nach einem Schlussspurt im vergangenen Jahr profitabler gewirtschaftet als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde voraussichtlich bei rund 510 Millionen Euro liegen, …

Zalando SE has outshone its financial expectations for 2024, marking a notable triumph in the competitive online fashion market.

Zalando SE überrascht mit beeindruckenden Zahlen und übertrifft die eigenen Erwartungen für 2024. Dank eines starken vierten Quartals steigt die Profitabilität über die Prognosen. Das bereinigte EBIT erreicht 510 Millionen Euro, während das GMV um …