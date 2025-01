Katar hofft auf dauerhaften Frieden für Gazastreifen

DOHA (dpa-AFX) - Der katarische Ministerpräsident hat nach der Verkündung über eine Waffenruhe im Gazastreifen Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden geäußert. "Wir werden weiterhin zusammen mit unseren Partnern alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass dieses Abkommen wie vereinbart umgesetzt wird. Und ich glaube, dieses Abkommen wird uns hoffentlich am Ende Frieden bringen", sagte Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bei einer Pressekonferenz in Doha. Es hänge alles von den Vertragsparteien und ihrer Redlichkeit hinsichtlich der Vereinbarung ab, sagte der katarische Regierungschef. Die Umsetzung werde von einem Team mit Vertretern aus Ägypten, Katar und den USA überwacht./cmy/DP/zb