US-Börsen legen nach Inflationsdaten kräftig zu

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Mittwoch kräftig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 43.222 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Der Nasdaq 100 ging bei 21.238 Punkten sogar 2,3 Prozent höher aus dem Handel, während der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 5.950 Punkten 1,8 Prozent im Plus beendete. Hintergrund der guten Stimmung dürften die neuen Inflationsdaten sein, denn die Verbraucherpreise stiegen weniger stark als erwartet, was für weitere Zinssenkungen durch die Fed spricht.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0294 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9714 Euro zu haben.Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.697 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 84,22 Euro pro Gramm.Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 82,50 US-Dollar; das waren 3,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.