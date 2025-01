RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro

Profitjaegerx7x schrieb 17.01.24, 20:05

Der Non-Sense steigt im Forum mit weiter sinkendem Kurs, die Leute werden nervös. Der Hass gegen das Unternehmen ist ja auch nur mit allgemeiner Unzufriedenheit die man an allem rauslässt oder (vergangenen) Aktienverlusten zu begründen. Ansonsten tut einem das Unternehmen nix und kann einem Egal sein. Seinen (fundierten) Senf kann man natürlich trotzdem dazu geben.



Der eine faselt von Zahlungsnot weil Rechnungen die mit Gutscheinen bezahlt wurden und retourniert werden auch als Gutschein zurückgegeben werden. Das ist denke ich üblich und würde ja sonst auch den Sinn von Gutscheinen aus Unternehmenssicht kaputt machen. Wenn man sich die Bilanz anschaut sieht die m.M.n sehr solide aus. Man hat massig Cash (2 Mrd. EUR) und einen convertible Bond von 1 Mrd. Der Rest sind Zahlungsverbindlichkeiten ggü. Lieferanten denen zum Großteil Ware gegenüber steht und Eigenkapital.



Der nächste faselt was von jemals wieder "die Kurve bekommt und in die Gewinnzone kommt". Man ist mindestens seit 2019 durchgehend profitabel, wenn auch 2022 und 2023 auf einem sehr niedrigen Niveau (2019 = 100 Mio Nettogewinn; 2020 und 2021 ~250Mio; 2022 = 17 Mio). Allerdings dürfte 2023 immerhin wieder besser sein als 2022. Man liegt aktuell bei 10 Mio. und das normalerweise starke Q4 fehlt noch.

Insgesamt haben die meisten Mode-Onlinehändler seit 2022 mit niedrigen Rohmargen zu kämpfen, da ein hoher Warenbestand auf Nullwachstum im Umsatz traf. Das benötigt Rabattaktionen um den Bestand langsam abzubauen bzw. wenigstens konstant zu halten (es muss ja ständig die neueste Ware eingekauft werden).



In den Jahren 2019-2021 (also auch vor Corona) hatte man konstant ~42% Rohmarge, aktuell ~39%. Allein diese 3%p sollten in mittlerer Zukunft mehr als 300 Mio. Ergebnis beisteuern (welches teilweise sicher wieder in Kapazitäten und Marketing investiert wird).



Ich weiß, der Kommentar wird wieder schnell untergehen und folgende Argumente kommen weiter massig:

1. Deutsches Unternehmen = sowieso scheiße

2. Mode Marktplätze = tot (komisch, hat ja 50 Jahre funktioniert, 2023 ist aber zufällig das Jahr wo dies aufhört, Marken kamen vorher nicht drauf selbst zu verkaufen).

3. Zalando ist pleite

4. Management hat sich die Taschen vollgemacht.