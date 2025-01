Piramal Pharma Limited rüstet den kohlebefeuerten Dampfkessel in seiner Anlage in Digwal auf den Betrieb mit Biomassebriketts um und fördert damit die Dekarbonisierungsmaßnahmen

MUMBAI, Indien, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) hat in seiner Anlage zur Herstellung von Wirkstoffen und Zwischenprodukten in Digwal, Indien, einen bemerkenswerten ökologischen Meilenstein erreicht, indem es seinen kohlebefeuerten Dampfkessel auf den Betrieb mit Biomassebriketts, einer erneuerbaren Energiequelle, umgestellt hat. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung des Nachhaltigkeitsziels von Piramal, die Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) bis 2030 um 42 % zu reduzieren. Durch die strategische Umstellung der Anlage in Digwal werden jährlich etwa 24.000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (tCO2e) an Treibhausgasemissionen vermieden, was etwa 17 % der Gesamtemissionen des Unternehmens entspricht.

„Die Umstellung auf Biomassebriketts in unserer Anlage in Digwal ist ein Beweis für unser Engagement, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig Innovationen in der nachhaltigen Produktion voranzutreiben. Indem wir unsere Ziele mit den globalen Rahmenwerken für den Klimaschutz in Einklang bringen, werden wir weiterhin zu einer nachhaltigeren Zukunft für kommende Generationen beitragen", sagte Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited.

Die Einführung von Biomassebriketts ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Nachhaltigkeit bei Piramal. Diese Briketts sind gepresste Blöcke aus Biomasse, die unter hohem Druck verarbeitet und verdichtet werden. Biomassebriketts, die aus landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt werden, sind eine erneuerbare Brennstoffquelle, die die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft unterstützt, indem sie organische Nebenprodukte wiederverwertet, Abfälle reduziert und die Nachhaltigkeit fördert.

„Diese Umwandlung in unserer Anlage in Digwal unterstreicht unser Engagement für Umweltverantwortung und nachhaltige Betriebsverfahren", sagte Peter DeYoung, Geschäftsführer von Piramal Global Pharma. „Durch die Umstellung auf Biomassebriketts reduzieren wir unsere Treibhausgasemissionen erheblich und setzen neue Industriestandards für eine verantwortungsvolle Arzneimittelherstellung."

Diese Initiative unterstützt die globalen Nachhaltigkeitsziele von Piramal und zeigt, wie Pharmaunternehmen wirksame Lösungen für den Klimaschutz umsetzen und gleichzeitig ihre operative Exzellenz beibehalten können. Piramal Pharma Limited engagiert sich weiterhin für verantwortungsvolles Wachstum durch umweltfreundliche Praktiken, um eine grünere Zukunft zu unterstützen.

Informationen zu Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE:PPLPHARMA I BSE:543635) bietet über seine 17* globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare Geschäft, ein Unternehmen, das Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert.

Weitere Informationen finden Sie unter: Piramal Pharma | LinkedIn

* Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2598532/Nandini_Piramal.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2598529/Peter_DeYoung_CEO_Piramal.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2598531/Biomass_Briquettes_Piramal.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2598530/16_TPH_Solid_Fuel_Boiler_Piramal.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2538752/5117211/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-rustet-den-kohlebefeuerten-dampfkessel-in-seiner-anlage-in-digwal-auf-den-betrieb-mit-biomassebriketts-um-und-fordert-damit-die-dekarbonisierungsmaWnahmen-302352399.html