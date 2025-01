Sirona Biochem präsentiert TFC-1326 in wegweisendem Bericht von Stonegate Healthcare

15. Januar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (OTC: SRBCF) freut sich bekannt zu geben, dass sein innovativer Anti-Aging-Wirkstoff TFC-1326 im neuesten Forschungsbericht von Stonegate Healthcare Partners erwähnt wurde. Die Publikation mit dem Titel „Sirona Biochem’s TFC-1326 Clinical Data versus Retinoid Clinical Data“ bietet eine umfassende Bewertung der Leistung von TFC-1326 in klinischen Studien und setzt es von traditionellen Retinoid-Behandlungen ab.

Der Bericht zeigt die bemerkenswerten Vorteile von TFC-1326 auf, darunter:

- Strahlenderes Erscheinungsbild der Haut

- Deutliche Reduzierung von Faltentiefe und Faltenvolumen

- Verbesserte Hautelastizität und Hautstraffheit

- Tiefenhydration ohne Reizungen zu verursachen

Die Analyse von Stonegate Healthcare unterstreicht die Fähigkeit von TFC-1326, schnelle und konsistente Ergebnisse zu liefern, und gleichzeitig starke antioxidative und entzündungshemmende Vorteile zu bieten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Retinoiden, die Irritationen verursachen können, ist TFC-1326 für alle Hauttypen geeignet, einschließlich empfindlicher Haut, und definiert damit die Möglichkeiten auf dem weltweiten Markt für Anti-Aging-Produkte im Wert von 12,5 Mrd. $ neu.

„Diese Anerkennung durch Stonegate Healthcare Partners unterstreicht das Transformationspotenzial von TFC-1326“, sagte Dr. Verrico, CEO von Sirona Biochem. „Unsere Mission war schon immer, den Horizont der Hautpflege-Wissenschaft zu erweitern, und wir sind stolz, dass unsere Innovation in dieser detaillierten Analyse positiv beurteilt wird.“

In der Publikation wird TFC-1326 als disruptive Kraft in der kosmetischen Dermatologie bezeichnet und als hochwirksame und benutzerfreundliche Alternative zu herkömmlichen Behandlungen eingestuft. Dieser Erfolg spiegelt das anhaltende Engagement von Sirona Biochem wider, fortschrittliche Lösungen in der Hautpflegebranche zu entwickeln.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://shp.reportablenews.com/pr/stonegate-healthcare-research-update ...

