Termine am 16. Januar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag den 16. Januar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Geberit, Jahresumsatz

07:30 TWN: TSMC, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q4-Umsatz

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

12:30 USA: First Horizon, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Aker ASA, Q4-Umsatz

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen