IEA sieht Kernkraft weltweit vor einem Comeback

90BVB09 schrieb 08.11.24, 10:06



"hat unser Vorstand eine erhöhte Jahresdividende von 0,16 US-Dollar pro Stammaktie für 2024 beschlossen. Wir empfehlen unserem Vorstand auch einen Dividendenwachstumsplan, nach dem wir erwarten, die Dividende des letzten Jahres von 0,12 US-Dollar pro Stammaktie in den Geschäftszeiträumen 2024 bis 2026 mindestens auf 0,24 US-Dollar pro Stammaktie zu verdoppeln, vorbehaltlich einer jährlichen Prüfung durch unseren Vorstand.



Das vergangene Quartal war ein gutes Beispiel für ein umsichtiges Management unserer Versorgungsquellen, denn unsere Prognose für die Uranproduktion im Jahr 2024 stieg dank der starken Produktion aus McArthur River/Key Lake von 22,4 Millionen Pfund (unser Anteil) auf bis zu 23,1 Millionen Pfund (unser Anteil) Uran.



Starker Finanzausblick für 2024: Wir erwarten weiterhin eine starke Cashflow-Generierung. Aufgrund der anhaltenden Stärkung des US-Dollars haben wir unsere Wechselkursannahme aktualisiert, um den durchschnittlichen Kurs seit Jahresbeginn im Jahr 2024 von 1,00 US-Dollar für 1,35 US-Dollar (Cdn) (zuvor 1,00 US-Dollar für 1,30 US-Dollar (Cdn)) widerzuspiegeln. Infolgedessen stieg unser erwarteter durchschnittlich realisierter Uranpreis auf 77,80 US-Dollar pro Pfund (zuvor 74,70 US-Dollar pro Pfund), was mehrere Kennzahlen für den Finanzausblick nach oben trieb, darunter den geschätzten konsolidierten Umsatz für das Jahr, der nun voraussichtlich etwa 3,01 bis 3,16 Milliarden US-Dollar betragen wird (zuvor 2,85 bis 3,0 Milliarden US-Dollar), und unsere Prognose für unseren Anteil am bereinigten EBITDA von Westinghouse im Jahr 2024. Es wird erwartet, dass diese nun zwischen 460 und 530 Millionen US-Dollar liegen werden (zuvor 445 bis 510 Millionen US-Dollar).



Erhöhte Prognose für die Uranproduktion 2024: Wir haben unsere Produktionsprognose für 2024 auf bis zu 37,0 Millionen Pfund (bis zu 23,1 Millionen Pfund unser Anteil) Uran aktualisiert, um unsere Strategie im Einklang mit der positiven Marktdynamik voranzutreiben und unsere Verpflichtungen aus unseren langfristigen Verträgen zu erfüllen. Das höhere geplante Jahresproduktionsniveau ist auf die konstante Produktionsrate in der Mühle Key Lake zurückzuführen, von der wir nun erwarten, dass sie im Jahr 2024 19 Millionen Pfund (100 % Basis) Uran produzieren wird (zuvor 18 Millionen Pfund Uran), was teilweise durch eine niedrigere erwartete Produktion und Käufe vom Joint Venture Inkai ausgeglichen wird.



Zum 30. September 2024 hatten wir Verpflichtungen, die von 2024 bis 2028 eine durchschnittliche Lieferung von etwa 29 Millionen Pfund pro Jahr erforderten. Wir haben auch Verträge in unseren Segmenten Uran und Brennstoffdienstleistungen, die sich über mehr als ein Jahrzehnt erstrecken, und in unserem Uransegment profitieren viele dieser Verträge von marktbezogenen Preismechanismen. Darüber hinaus haben wir eine große und wachsende Pipeline von Geschäften sowohl auf dem Markt als auch außerhalb des Marktes im Gespräch, von denen wir erwarten, dass sie dazu beitragen werden, unser langfristiges Vertragsportfolio weiter auszubauen.



Dank unserer risikogesteuerten Finanzdisziplin und unserer starken Liquiditätsposition haben wir im dritten Quartal weiterhin der Reduzierung des variabel verzinslichen Darlehens zur Finanzierung der Westinghouse-Akquisition Priorität eingeräumt und weitere 100 Millionen US-Dollar des verbleibenden ausstehenden Kapitalbetrags in Höhe von 300 Millionen US-Dollar zurückgezahlt. Wir planen, der Rückzahlung des verbleibenden ausstehenden Kapitals in Höhe von 200 Millionen US-Dollar für das befristete Darlehen weiterhin Priorität einzuräumen und gleichzeitig unsere Liquiditäts- und Liquiditätsposition auszugleichen.