Eli Lilly enttäuscht: Aktienkurs stürzt nach schwacher Umsatzprognose ab!

Der US-Pharmahersteller Eli Lilly hat die Erwartungen der Analysten für das vierte Quartal 2024 nicht erfüllt, was zu einem deutlichen Rückgang der Aktienkurse führte. Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz von etwa 13,5 Milliarden US-Dollar, während die Analysten mit 13,95 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Besonders enttäuschend sind die Umsatzprognosen für die beliebten Medikamente Mounjaro, ein Diabetesmittel, und Zepbound, ein Adipositas-Medikament. Eli Lilly erwartet für Mounjaro Einnahmen von 3,5 Milliarden US-Dollar und für Zepbound von 1,9 Milliarden US-Dollar, während die Analysten mit 5,35 Milliarden US-Dollar bzw. 2,08 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

CEO David Ricks erklärte, dass die vorherige Prognose ein schnelleres Wachstum im vierten Quartal vorausgesehen hatte. Zudem seien die Lagerbestände in den Vertriebskanälen niedriger als erwartet gewesen, was die Ergebnisse negativ beeinflusste. Trotz eines Umsatzwachstums von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bleibt das Unternehmen hinter den eigenen Erwartungen zurück. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von rund 45 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einem Anstieg von knapp einem Drittel entspricht. Zuvor hatte Eli Lilly eine Umsatzprognose von 45,4 bis 46 Milliarden US-Dollar abgegeben.