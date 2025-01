Südkorea verstärkt Krypto-Regulierungen: Was Anleger jetzt wissen müssen!

Südkorea plant, seine Krypto-Regulierungen bis zur zweiten Jahreshälfte 2025 zu erweitern, um den Anlegerschutz zu stärken und die Transparenz im Kryptomarkt zu erhöhen. Die Regierung hat offiziell die Diskussion über die zweite Phase ihres Regulierungsrahmens begonnen, der auf den bestehenden Gesetzen aufbauen soll, die seit Juli 2022 in Kraft sind. Diese ersten Regelungen zielten darauf ab, Investoren durch strengere Anforderungen an Krypto-Börsen zu schützen, darunter die Verpflichtung, einen Großteil der Kundeneinlagen in sogenannten Cold Wallets zu lagern.

Die neue Regulierungsphase wird einen umfassenden Ansatz verfolgen, der sowohl Dienstleister als auch Nutzer berücksichtigt. Ein zentrales Thema wird die Erhöhung der Transparenz bei neuen Kryptowährungs-Listings auf Börsen sein, wobei ähnliche Offenlegungspflichten wie für traditionelle Finanzunternehmen eingeführt werden sollen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Regulierung von Stablecoins, wobei die Behörden globale Praktiken in Bezug auf das Management von Reservevermögen und die Rückzahlungsrechte der Nutzer prüfen.