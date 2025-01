Apple 2023: Revolutionäre Updates für iPhone, iPad & Smart Home geplant!

Die neuen MacBook Air-Modelle, sowohl in 13-Zoll- als auch in 15-Zoll-Varianten, befinden sich bereits in der Produktion und werden mit dem neuen M4-Chip ausgestattet, der auch in den aktuellen MacBook Pro und iMac-Modellen zu finden ist. Nach der Markteinführung des MacBook Air wird Apple den Fokus auf einen Nachfolger des iPhone SE, ein Einstiegs-iPad sowie neue iPad Air-Modelle legen. Die neuen iPads werden schnellere Prozessoren und KI-Funktionen bieten, während das aktualisierte iPhone SE den Home-Button verlieren wird.

Ein weiteres Highlight ist ein neues Smart-Home-Hub, das mit einem etwa 7 Zoll großen Bildschirm ausgestattet sein wird. Dieses Gerät soll Haushaltsaufgaben verwalten, Apps ausführen und Videoanrufe ermöglichen. Ursprünglich für März geplant, könnte die Markteinführung jedoch verzögert werden. Zudem wird eine Aktualisierung des Mac Studio für Ende des Jahres erwartet. iOS 19 wird in etwa sechs Monaten erwartet, wobei zunächst Updates für iOS 18 anstehen.

Trotz dieser Produktneuheiten sieht sich Apple derzeit mit Herausforderungen an den Finanzmärkten konfrontiert. Die Aktie hat in den letzten Wochen 10 Prozent an Wert verloren, was auf eine Kombination aus Analystenskepsis, hoher Bewertung und einem anhaltenden Streit mit Indonesien zurückzuführen ist. Mark Zuckerberg kritisierte Apple kürzlich als einfallslos und bezeichnete die Produkte als überteuert, was das Sentiment weiter belastete.

Die technische Analyse der Aktie zeigt bearishen Druck, insbesondere im Relative-Stärke-Index (RSI) und im MACD, was auf eine mögliche tiefere Korrektur hindeutet. Anleger sollten sich auf weitere Kursverluste einstellen, insbesondere bis zur 200-Tage-Linie. Die Bewertung von Apple ist für 2025 bereits hoch, was die laufende Korrektur als überfällig erscheinen lässt. Anleger sollten abwarten, bevor sie ihre Positionen aufstocken oder Gewinne realisieren.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 237,9EUR auf Nasdaq (16. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.