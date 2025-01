Südzucker: Dramatische Verluste durch Zuckerpreisverfall – Was nun?

Der Südzucker-Konzern hat im abgelaufenen Quartal erhebliche Verluste verzeichnet, die auf einen dramatischen Rückgang der Zuckerpreise zurückzuführen sind. Im Zeitraum von September bis November 2024 meldete das Unternehmen einen operativen Verlust von 33 Millionen Euro, während im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 268 Millionen Euro erzielt wurde. Der Umsatz fiel um über 12 Prozent auf 2,37 Milliarden Euro. Diese Entwicklung steht im Kontext eines globalen Zuckerpreisverfalls, der in Euro einen Rückgang von etwa 14 Prozent und in US-Dollar von rund 17 Prozent bedeutet. Die Zuckerpreise lagen 23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,24 US-Dollar pro Pfund, das Ende Februar 2024 erreicht wurde.

Ein weiterer belastender Faktor sind die Rückstellungen für rechtliche Auseinandersetzungen aufgrund von Kartellabsprachen mit Wettbewerbern, die zwischen 1996 und 2014 stattfanden. Südzucker bilanziert hierfür Rückstellungen in Höhe von 110,854 Millionen Euro. Diese finanziellen Belastungen kommen zu den bereits gestiegenen Produktionskosten hinzu, die durch die Inflation und höhere Rohstoffpreise bedingt sind.

Die Aktie von Südzucker hat in den letzten zwölf Monaten etwa 23 Prozent an Wert verloren, konnte jedoch zuletzt moderat zulegen. Analysten sehen die schwachen Ergebnisse in der Zuckersparte als erwartet an, während die Biokraftstofftochter Cropenergies und das Fruchtgeschäft besser abschnitten als prognostiziert.

Die aktuelle Marktsituation ist durch hohe Volatilität geprägt, und es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise entwickeln werden. Historisch gab es in der Zuckerindustrie bereits ähnliche Krisen, jedoch nie mit so tiefen Preisen. Analysten sind optimistisch, dass sich die Marktlage in den kommenden Jahren verbessern könnte, was zu einer Stabilisierung der Preise führen könnte.

