JPMorgan erzielt Rekordgewinn von 58,5 Milliarden US-Dollar im Q4 2024!

Die Bank prognostizierte zudem, dass die Nettozinserträge für 2025 um 2 Milliarden US-Dollar höher ausfallen könnten als zuvor geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Erträge auch in den kommenden Jahren die Erwartungen übertreffen könnten. Analysten sehen in den Bankgewinnen einen wichtigen Indikator für die wirtschaftliche Lage und die Kreditnutzung der Verbraucher. Michael Landsberg, Chief Investment Officer von Landsberg Bennett Private Wealth Management, betonte, dass die großen Banken wertvolle Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung geben, insbesondere in Bezug auf die Kreditkartennutzung, die ein positives Signal für verbraucherorientierte Unternehmen darstellen kann.

Die Aktie von JPMorgan reagierte positiv auf die veröffentlichten Ergebnisse und legte im vorbörslichen Handel um etwa 2 Prozent zu. Die Erträge der Bank stiegen im abgelaufenen Jahr um 12 Prozent auf insgesamt 177,6 Milliarden US-Dollar, wobei insbesondere das Investmentbanking und das Fondsgeschäft zu diesem Wachstum beitrugen. JPMorgan profitierte zudem von einer Umschichtung von Visa-Aktien, die die Erträge im ersten Halbjahr um 8 Milliarden US-Dollar erhöhten.

Bankchef Jamie Dimon äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und rechnet trotz gesunkener Zinsen mit einem weiteren Anstieg des Zinsüberschusses, der im Jahr 2024 auf 92,6 Milliarden US-Dollar und für 2025 auf etwa 94 Milliarden US-Dollar steigen soll. Die kommenden Quartalsberichte von Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America und Morgan Stanley werden ebenfalls mit Spannung erwartet, da sie weitere Einblicke in die wirtschaftliche Lage der USA geben könnten.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 252,4EUR auf NYSE (16. Januar 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.