Lufthansa-Chef Spohr: ITA Airways-Übernahme als Schlüssel zum Wachstum!

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht in der Übernahme von ITA Airways, der Nachfolgerin der insolventen Alitalia, ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Trotz dieser positiven Einschätzung bleibt die vollständige Übernahme, die für 2025 angestrebt wird, unsicher. Lufthansa hat zunächst 41 Prozent der Anteile an ITA übernommen, mit der Option, diesen Anteil auf 90 Prozent zu erhöhen. Spohr betont jedoch, dass eine schnelle Aufstockung des Anteils unwahrscheinlich sei und die italienische Regierung in den kommenden Monaten an Bord gehalten werden müsse. Das langfristige Ziel bleibt eine 100-prozentige Übernahme.

Spohr äußerte sich optimistisch über die wirtschaftlichen Perspektiven von ITA Airways, die künftig nach Swiss den zweithöchsten Ergebnisbeitrag unter den Auslandstöchtern der Lufthansa Group liefern soll. Die Integration von ITA in das Lufthansa-Netzwerk wird voraussichtlich etwa 18 Monate in Anspruch nehmen, bevor alle Synergien realisiert werden können. Dies zeigt, dass Lufthansa einen strategischen Ansatz verfolgt, um die Übernahme erfolgreich zu gestalten und gleichzeitig die politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in Italien zu berücksichtigen.