Meta Platforms: Analysten sehen großes Wachstumspotenzial trotz Herausforderungen!

Wells Fargo hat Meta Platforms als eine "sich beschleunigende Wachstumsgeschichte" eingestuft und das Kursziel für die Aktie auf 685 US-Dollar angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Analysten betonen die wachsende Verbreitung der WhatsApp-Plattform in den USA sowie die Entwicklung neuer KI-Tools als entscheidende Faktoren für das zukünftige Wachstum. Besonders hervorzuheben ist das beschleunigte Wachstum der Werbeeinnahmen in Asien und anderen Regionen. Sollte TikTok in den USA verboten werden, könnte Meta zusätzliche Werbeeinnahmen von rund 19 Milliarden US-Dollar generieren.

Trotz dieser positiven langfristigen Perspektiven sehen die Analysten jedoch Herausforderungen im ersten Quartal 2025. Wells Fargo prognostiziert einen Umsatz von 40,8 Milliarden US-Dollar, was unter den Erwartungen der Wall Street von 41,9 Milliarden US-Dollar liegt. Auch die Gewinnprognose von 5,35 US-Dollar pro Aktie liegt unter dem Konsens von 5,44 US-Dollar. In diesem Kontext hat CEO Mark Zuckerberg angekündigt, das Faktenprüfungsprogramm auf allen Plattformen abzuschaffen und durch ein neues "Community Notes"-System zu ersetzen, das die Nutzer stärker einbezieht. Diese Entscheidung wurde jedoch kritisiert, unter anderem von US-Präsident Joe Biden, der den Verzicht auf professionelle Faktenprüfung als "beschämend" bezeichnete.