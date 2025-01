Goldman Sachs übertrifft Erwartungen: Rekordgewinne und starke Aktienperformance!

Goldman Sachs hat am Mittwoch vor US-Börsenstart seine beeindruckenden Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. Die Bank erzielte einen Gewinn von 11,95 US-Dollar pro Aktie, während Analysten mit lediglich 8,22 US-Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz belief sich auf 13,87 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den prognostizierten 12,39 Milliarden US-Dollar lag. Für das gesamte Jahr 2024 meldete Goldman Sachs einen Umsatz von 53,51 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 14,28 Milliarden US-Dollar.

Die Aktien der Bank verzeichneten im vergangenen Jahr einen Anstieg von fast 50 Prozent, was sie von ihren großen Konkurrenten abhebt. Dieser Anstieg wurde durch den Lockerungszyklus der Federal Reserve und den Wahlsieg von Donald Trump im November begünstigt, was die Erwartungen hinsichtlich Fusionen und Aktienrückkäufen anheizte. Die Ergebnisse des vierten Quartals geben Anlegern einen ersten Ausblick auf die erwartbaren Entwicklungen in diesem Jahr, wobei die Gebühren für Investmentbanking und Handel voraussichtlich um zweistellige Prozentsätze steigen werden. Laut Dealogic stiegen die Erträge der Branche im Quartal um 29 Prozent, was auf eine Zunahme der Aktivitäten im Beratungs- und Aktienmarkt zurückzuführen ist.