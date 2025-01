Citigroup überrascht mit Rekordgewinnen: Aktie steigt um 5 Prozent!

Die Citigroup hat im vierten Quartal 2024 beeindruckende Ergebnisse präsentiert, die die Erwartungen der Analysten übertreffen und die Aktie der Bank in die Höhe treiben. Der Nettogewinn belief sich auf 2,9 Milliarden US-Dollar, was 1,34 US-Dollar pro Aktie entspricht, während der Umsatz bei 19,6 Milliarden US-Dollar lag. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem die Bank einen Nettoverlust von 1,8 Milliarden US-Dollar (1,16 US-Dollar pro Aktie) und einen Umsatz von 17,4 Milliarden US-Dollar verzeichnete, zeigt dies eine signifikante Verbesserung. Die Umsätze stiegen um 12 Prozent, was auf höhere Einnahmen, geringere Ausgaben und niedrigere Kreditkosten zurückzuführen ist.

Die positive Entwicklung der Finanzen spiegelt sich auch im Gesamtjahr wider: Die Citigroup erzielte einen Gewinn von rund 12,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 37 Prozent im Vergleich zu den 9,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 entspricht. CEO Jane Fraser betonte, dass 2024 ein entscheidendes Jahr für die Bank war und die Ergebnisse die Wirksamkeit der Unternehmensstrategie belegen. Die Aktie der Citigroup stieg im frühen US-Handel um bis zu 5 Prozent, was die Zufriedenheit der Aktionäre widerspiegelt.