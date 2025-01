DAX Stabil: Anleger Hoffen auf Inflationsdaten aus den USA!

Vor den heute erwarteten Inflationsdaten aus den USA zeigt sich der DAX stabil und nahe neuer Rekordstände. Die positive Stimmung wird durch optimistische Gewinnaussichten und den schwachen Euro unterstützt, was insbesondere exportorientierten Unternehmen zugutekommt. Anleger hoffen, dass die US-Daten die Märkte weiter ankurbeln könnten. Gestern sorgten die Produzentenpreise für Erleichterung, da sie unter den Erwartungen lagen, was die Spekulationen über mögliche Zinssenkungen anheizte. Der Verbraucherpreisindex, der heute veröffentlicht wird, hat zwar weniger Einfluss als der Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE), bietet jedoch einen frühen Einblick in die Inflationsentwicklung.

Parallel dazu steigen die Ölpreise, was die Inflationssorgen verstärkt. Die US-Sorte West Texas Intermediate hat in den letzten Wochen um fast 17 % zugelegt, was teilweise auf neue US-Sanktionen gegen russische Ölproduzenten zurückzuführen ist. Diese Sanktionen könnten die Verfügbarkeit von russischem Öl auf dem Markt erheblich einschränken und die Frachtkosten erhöhen. Analysten erwarten, dass dies die Ölpreise weiterhin unter Druck setzen wird.

Die Erzeugerpreise in den USA stiegen im Dezember weniger stark als erwartet, was zunächst zu Kursgewinnen an den Aktienmärkten führte. Allerdings bleibt der Inflationsdruck aufgrund der steigenden Ölpreise hoch, was die Marktteilnehmer vorsichtig stimmt. Der S&P 500 hat sich von einem Korrekturtief erholt, doch die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung bleibt bestehen.

Insgesamt steht der DAX vor einer entscheidenden Woche, insbesondere mit dem bevorstehenden Verfallstag, der möglicherweise zu einer "verlorenen Woche" führen könnte, wenn der Index um die 20.000 Punkte pendelt. Die charttechnische Lage deutet auf eine volatile Phase hin, in der sowohl Bullen als auch Bären versuchen werden, die Richtung zu bestimmen. Anleger sollten sich auf mögliche Handelsmöglichkeiten jenseits der 20.000 Punkte konzentrieren, um von der aktuellen Marktsituation zu profitieren.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20.618PKT auf Lang & Schwarz (16. Januar 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.