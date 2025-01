Revolution in der Automobilindustrie: dynaCERTs Wasserstoff-Technologie im Fokus!

dynaCERT Inc. hat in einem aktuellen Managementinterview mit GBC AG seine Zukunftsvision und die Rolle seiner HydraGEN(TM)-Technologie in der sich wandelnden Automobilindustrie dargelegt. Bernd Krüper, Präsident von dynaCERT, betont, dass trotz des zunehmenden Fokus auf Elektromobilität viele Anwendungen weiterhin auf moderne Verbrennungsmotoren angewiesen sind. Insbesondere in Bereichen wie dem LKW-Fernverkehr, Mining und der Öl- und Gasindustrie bleibt der Dieselantrieb unverzichtbar.

Die HydraGEN(TM)-Technologie von dynaCERT ermöglicht es, Wasserstoff direkt vor der Verbrennung in den Motor einzuspeisen, was die Effizienz der Verbrennung verbessert und den Kraftstoffverbrauch sowie die Emissionen signifikant reduziert. Diese Technologie benötigt keine umfangreiche Wasserstoffinfrastruktur, da die Kunden den Wasserstoff selbst in einer kompakten Box erzeugen können, die einfach am Fahrzeug montiert wird. Nach einer kurzen Installationszeit von etwa zwei Stunden kann die Technologie in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Fernverkehrs-LKW und Stromerzeugern, eingesetzt werden.