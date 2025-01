Euro fällt auf Rekordtief: Was bedeutet das für die Wirtschaft?

Der Euro hat am Montag erneut an Wert verloren und fiel im frühen Handel auf 1,0208 US-Dollar, was den tiefsten Stand seit November 2022 markiert. Diese Entwicklung ist eine Fortsetzung der Talfahrt, die am Freitag nach der Veröffentlichung starker US-Arbeitsmarktdaten begann. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0304 Dollar fest, was den Dollar auf 0,9704 Euro bewertete.

Die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember zeigten einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung und einen leichten Rückgang der Arbeitslosenquote. Diese Zahlen haben die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verlieh. An den Finanzmärkten wird erst für September mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet, was die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der Fed verstärkt.