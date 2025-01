Volkswagen in der Krise: Verkaufszahlen sinken, Jobs in Gefahr!

Der Volkswagen-Konzern steht vor Herausforderungen, die sich in den Verkaufszahlen des abgelaufenen Jahres widerspiegeln. Am Dienstag wird der Konzern seine Verkaufszahlen präsentieren, wobei bereits Rückgänge bei den Marken VW, Audi und Porsche festgestellt wurden. Während der Konzern 2023 noch über 9,2 Millionen Fahrzeuge auslieferte, wird für 2024 ein Rückgang auf unter 9 Millionen Fahrzeuge prognostiziert. Besonders die Kernmarke VW leidet unter hohen Kosten und einer geringen Auslastung der Werke. Ein kürzlich vereinbartes Sanierungsprogramm sieht vor, die technische Kapazität in den deutschen Werken um über 700.000 Fahrzeuge zu reduzieren und bis 2030 35.000 Arbeitsplätze abzubauen, ohne betriebsbedingte Kündigungen.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen mit der IG Metall hat Volkswagen eine Notfallklausel eingeführt, die eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Stunden pro Woche ermöglicht, um auf mögliche Engpässe zu reagieren. Diese Regelung erinnert an frühere Maßnahmen zur Vermeidung von Arbeitsplatzabbau in Krisenzeiten. Der Vorstand wurde aufgefordert, Vorschläge für Entgeltkürzungen bei sich selbst vorzulegen, um einen Beitrag zum Sparprogramm zu leisten. Das Unternehmen plant, die Arbeitskosten jährlich um 1,5 Milliarden Euro zu senken, was auch Verzicht auf Bonuszahlungen und Lohnerhöhungen umfasst.