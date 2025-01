Nach Niederlage gegen Kiel: Steht Nuri Sahin beim BVB schon zur Debatte?

Nach der 2:4-Niederlage von Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel äußerte Trainer Nuri Sahin Verständnis für mögliche Diskussionen über seine Person. Er betonte, dass er die volle Verantwortung für die Leistung des Teams trage und bezeichnete das Spiel als "Nicht-Leistung". Trotz der kritischen Lage stellte Geschäftsführer Lars Ricken klar, dass Sahin nicht zur Disposition stehe, und Sportdirektor Sebastian Kehl schloss eine Trainerdiskussion aus. Die Spieler müssten sich vielmehr an die eigene Nase fassen.

Die Dortmunder beendeten die Hinrunde mit nur 25 Punkten und liegen damit klar außerhalb der internationalen Plätze. Sahin, der erst seit kurzem im Amt ist, ist sich der Herausforderungen bewusst und erklärte, dass er an den Ergebnissen gemessen werde. Er zeigte sich fassungslos über die schwache Vorstellung seiner Mannschaft und versprach, die Situation zu drehen. Bereits am Freitag steht das nächste Spiel gegen Eintracht Frankfurt an, und Kehl bestätigte, dass Sahin an der Seitenlinie stehen werde.