Eckert & Ziegler: Strategische Lizenzierung für bahnbrechende Krebsbehandlung!

Eckert & Ziegler SE, ein führendes Unternehmen im Bereich der Nuklearmedizin, hat am 14. Januar 2025 einen bedeutenden Lizenzvertrag mit Qi Kang Medical, Ltd (QKM), einem Joint Venture mit der chinesischen DC Pharma, unterzeichnet. Der Vertrag betrifft die Lizenzierung der Zyklotron-Technologie zur Herstellung von Actinium-225 (Ac-225), einem radioaktiven Isotop, das zunehmend in der Krebsbehandlung eingesetzt wird. Eckert & Ziegler erhält eine Einmalzahlung von 10 Millionen Euro sowie zusätzliche Lizenzgebühren auf die verkaufte Menge von Ac-225.

Dieser Schritt ist strategisch wichtig, da die Nachfrage nach Ac-225 weltweit wächst, insbesondere aufgrund der vielversprechenden klinischen Anwendungen in der Behandlung von verschiedenen Krebsarten wie Prostatakrebs, Darmkrebs und Leukämie. Aktuell ist Ac-225 jedoch noch nicht in ausreichenden Mengen verfügbar, was die Bedeutung der neuen Kooperation unterstreicht. Eckert & Ziegler plant, ab 2025 die Produktion von Ac-225 in GMP-Qualität erheblich zu steigern, um den Anforderungen der radiopharmazeutischen Industrie gerecht zu werden.