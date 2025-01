Ströer-Aktien im Aufwind: Milliardenverkauf könnte Kurs weiter antreiben!

Die Aktien von Ströer haben am Montag von anhaltenden Spekulationen über einen möglichen milliardenschweren Verkauf der Außenwerbesparte profitiert. Nach einem Kursanstieg von etwa 20 Prozent am Freitag, legte die Aktie am Montag um weitere bis zu vier Prozent zu und erreichte mit 57,30 Euro einen Stand, der erstmals seit Monaten über der 200-Tage-Durchschnittslinie lag. Analysten deuten dies als ein positives Signal für die Marktperformance des Unternehmens.

Der Werbekonzern bestätigte am Freitag nach Börsenschluss, dass erste Angebote von Finanzinvestoren für das Außenwerbegeschäft sowie den Bereich Digitale Medien vorliegen. Diese Angebote werden mit einer Bewertung des Kerngeschäfts deutlich oberhalb der aktuellen Marktkapitalisierung von 3,1 Milliarden Euro in Verbindung gebracht. Ein Bloomberg-Bericht nannte eine mögliche Bewertung von rund 4 Milliarden Euro, was auf eine Unterbewertung von Ströer hindeutet. Analyst Simon Keller von der Privatbank Hauck & Aufhäuser betont, dass das Interesse an der Außenwerbung die Attraktivität des Portfolios unterstreicht.