Renditen steigen: DAX stabilisiert sich trotz sinkender Anleihenkurse!

Am Dienstag sanken die Kurse deutscher Staatsanleihen, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,28 Prozent auf 130,47 Punkte niederschlug. Gleichzeitig stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,64 Prozent. Diese Entwicklung wurde von einer allgemein positiven Marktstimmung beeinflusst, die zu einer geringeren Nachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren führte. Am Frankfurter Aktienmarkt konnte der DAX seine jüngste Abwärtsbewegung stoppen und verzeichnete einen leichten Anstieg.

Ein zentrales Thema für die Anleger ist die Preisentwicklung in den USA. Im Dezember stiegen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 3,3 Prozent, was die höchste Rate seit Februar 2023 darstellt, jedoch unter den Erwartungen von 3,5 Prozent lag. Die bevorstehende Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA, die für Mittwoch angekündigt ist, weckt besonderes Interesse, da diese Daten entscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed sind.