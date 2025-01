Mercedes-Benz: Analysten senken Ausblick – Chancen und Herausforderungen!

Parallel dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs Mercedes-Benz von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 59 Euro gesenkt. Analyst George Galliers verweist auf die Unsicherheit bezüglich der Absätze im Top-Luxussegment, was eine Pause nahelegt. Die aktuelle Gewinnentwicklung im Pkw-Geschäft sei negativ, jedoch könnte der Kapitalmarkttag im Februar eine Gelegenheit zur Neubewertung bieten.

In einem breiteren Kontext zeigt sich, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China langsam anzieht, während das Wirtschaftswachstum dort hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ein Analyst hebt hervor, dass der leichte Anstieg des Absatzes Ende 2024 besonders gewichtet werden sollte. Er rät dem deutschen Management, selbstbewusst aufzutreten, da chinesische Hersteller derzeit eher kopieren als innovativ zu sein. Die Qualität und Werthaltigkeit chinesischer Fahrzeuge wird als fraglich angesehen, was sich negativ auf deren Marktakzeptanz auswirken könnte.

Die deutschen Automobilhersteller, insbesondere Mercedes, werden als stark in der Qualität des Gesamtprodukts wahrgenommen. Der Design-Relaunch von Mercedes und die Einführung der "Neuen Klasse" von BMW sind positive Indikatoren. Der herausfordernde chinesische Markt wird als Stresstest für deutsche Marken betrachtet, der Innovation und Effizienz fördert.

Die globalisierte Produktion und der Wissenstransfer der deutschen Hersteller verbessern deren Wettbewerbsposition. Trotz der hohen Besteuerung deutscher Fahrzeuge wird deren Qualität geschätzt, während chinesische Autos aufgrund ihrer fraglichen Langlebigkeit und Wertbeständigkeit unattraktiv erscheinen.

Abschließend wird die Behauptung, die deutschen Hersteller hätten den Trend zur E-Mobilität verpasst, als übertrieben angesehen. Die deutsche Autoindustrie habe in den letzten Jahren erfolgreich den Übergang zur E-Mobilität vorbereitet und dabei weiterhin gute Gewinne erzielt. Die neuen Plattformen, die in den kommenden Jahren eingeführt werden, könnten sich als vorteilhaft erweisen, da das Kundenverhalten zeigt, dass der Umstieg auf Elektrofahrzeuge langsamer erfolgt als erwartet.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 56,23EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.