Zalando übertrifft Erwartungen: Rekord-EBIT und starkes Kundenwachstum!

In den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 zeigt sich ein Anstieg des Bruttowarenvolumens (GMV) um 4,5 % auf 15,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz stieg um 3,9 % auf 10,5 Milliarden Euro. Der Investitionsaufwand (Capex) belief sich auf 210 Millionen Euro. Diese Finanzkennzahlen sind vorläufig und müssen noch geprüft werden; die vollständigen Ergebnisse werden am 6. März 2025 veröffentlicht.

Zalando SE hat am 15. Januar 2025 bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine eigene Prognose für die Profitabilität im Geschäftsjahr 2024 übertroffen hat. Dies ist das Ergebnis eines unerwartet starken vierten Quartals, das durch ein signifikantes Kundenwachstum und einen verbesserten Abverkauf geprägt war. Das bereinigte EBIT wird voraussichtlich bei etwa 510 Millionen Euro liegen, was die ursprüngliche Prognose von 440 bis 480 Millionen Euro übersteigt.

Analysten haben die positiven Entwicklungen bei Zalando ebenfalls bemerkt. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen, nachdem die Eckdaten des Unternehmens als positiv bewertet wurden. Analystin Georgina Johanan stellte fest, dass das operative Ergebnis (EBIT) für das vierte Quartal um zehn Prozent über ihren Erwartungen lag, was zu einer positiven Kursreaktion führen könnte.

Die kanadische Bank RBC hat Zalando nach den überraschend vorgelegten Eckdaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro eingestuft. Analyst Richard Chamberlain hebt hervor, dass das operative Ergebnis besser ausfallen dürfte als bisher am Markt erwartet. Dies sei auf starkes Kundenwachstum, hohe Preise und eine verbesserte Kostenentwicklung zurückzuführen, die die erhöhten Marketingausgaben mehr als kompensiert hätten. Die Zalando-Aktie steht auf Chamberlains Liste der "Global Top 30 Best Ideas".

Zalando, gegründet 2008 in Berlin, ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle. Das Unternehmen verfolgt eine Ökosystem-Strategie, die sowohl den B2C- als auch den B2B-Bereich umfasst. Im B2C-Segment bietet Zalando rund 50 Millionen aktiven Kunden in 25 Märkten ein hochwertiges Einkaufserlebnis, während im B2B-Bereich die Logistik- und Serviceinfrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler geöffnet wird. Diese Strategie zielt darauf ab, einen positiven Wandel in der Mode- und Lifestyle-Branche zu fördern.

