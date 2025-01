Goldman Sachs hebt Flatexdegiro-Kursziel: Neue Chancen für Wachstum!

Die bevorstehenden Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024, die voraussichtlich am 25. Februar 2025 veröffentlicht werden, sind von großem Interesse. Die bereits veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal zeigten eine starke Leistung, insbesondere in den Monaten November und Dezember, sowohl in Bezug auf das investierte Kapital als auch auf die Kundenvermögen. Trotz dieser positiven Entwicklungen ist die Cashquote der Kunden gestiegen, was darauf hindeutet, dass diese nicht bereit sind, höhere Risiken einzugehen.

Die Erwartungen für das Umsatzwachstum liegen zwischen 20,5% und 21,5%, während der Nettogewinn voraussichtlich um 55% bis 60% auf 111 bis 115 Millionen Euro steigen könnte. Für 2025 bleibt abzuwarten, ob die Tradingzahlen auf dem erhöhten Niveau gehalten werden können. Ein Anstieg der durchschnittlichen Trades pro Kunde von 22 in 2024 auf 25 in 2025 wäre hilfreich. Zudem könnte das Kreditvolumen durch Zinssenkungen und eine steigende Kundenzahl ansteigen.

Insgesamt könnte Flatexdegiro ein Umsatzwachstum von etwa 10% erzielen, wobei der Gewinn möglicherweise überproportional steigt. Die Entwicklung im Handel mit Kryptowährungen bleibt ein spannendes Thema, da sie potenziell die Aktivität und die Profitabilität des Unternehmens beeinflussen könnte.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 15,57EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.