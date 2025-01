Rekordumsatz von 51,4 Millionen Euro: Cantourage übertrifft Erwartungen!

Die Umsatzentwicklung zeigt die Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit des Geschäftsmodells von Cantourage. Besonders hervorzuheben sind die Rekordumsätze, die das Unternehmen zum Jahresende verzeichnen konnte: Im Dezember 2024 wurden 8,5 Millionen Euro erzielt, was den bisherigen Höchstwert von 7,2 Millionen Euro im November übertraf. Im vierten Quartal 2024 erreichte der Umsatz 21,2 Millionen Euro, was ebenfalls einen neuen Rekord darstellt.

Die Cantourage Group SE, ein führendes börsennotiertes Unternehmen im Bereich Cannabis in Europa, hat im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von 51,4 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einer beeindruckenden Steigerung von 118 % im Vergleich zum Vorjahr, als der Umsatz bei 23,6 Millionen Euro lag. Damit übertraf das Unternehmen die zuletzt angehobene Umsatzprognose für 2024, die zwischen 46 und 50 Millionen Euro lag.

Ein wesentlicher Treiber für das Umsatzwachstum war die steigende Nachfrage nach Cannabisblüten, insbesondere in Deutschland und Großbritannien. Cantourage hat seine Verarbeitungskapazitäten im Jahr 2024 signifikant erweitert, um der wachsenden Nachfrage nach Cannabis-Arzneimitteln gerecht zu werden. CEO Philip Schetter betont, dass die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland im April 2024 den Zugang zu medizinischem Cannabis für viele Menschen erleichtert hat und gleichzeitig enorme wirtschaftliche Potenziale für die Branche eröffnet.

Für das Jahr 2025 plant Cantourage, neue Wachstumstreiber zu aktivieren, darunter den erfolgreichen Markteintritt in Polen und den Relaunch der Telemedizin-Plattform www.telecan.de. Das Unternehmen strebt an, seine Führungsposition im dynamischen europäischen Markt auszubauen und weiterhin profitabel zu wachsen. Mit einem "Asset-Light"-Geschäftsmodell will Cantourage das Wachstum aus eigener Kraft realisieren und gleichzeitig die Effizienz steigern sowie Skaleneffekte besser nutzen.

Cantourage wurde 2019 gegründet und hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von getrockneten Cannabisblüten und anderen Cannabis-basierten Arzneimitteln spezialisiert. Das Unternehmen stellt sicher, dass alle Produkte den höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards entsprechen. Am 11. November 2022 wurde Cantourage an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,96EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.