Start der elektronischen Patientenakte: Revolution im deutschen Gesundheitswesen!

Am Mittwoch startet die elektronische Patientenakte (ePA) in Deutschland, ein bedeutendes Projekt zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, das nach zahlreichen Verzögerungen nun für Millionen gesetzlich Versicherte Realität wird. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betont, dass die ePA die Behandlung und Forschung erheblich verbessern kann. Die Einführung erfolgt schrittweise in drei Modellregionen: Hamburg, Franken und Nordrhein-Westfalen, wo über 250 Praxen, Kliniken und Apotheken Daten bereitstellen werden. Die vollständige Implementierung soll nach einer Testphase in etwa vier Wochen bundesweit erfolgen.

Alle gesetzlich Versicherten, die nicht widersprochen haben, erhalten automatisch eine ePA von ihrer Krankenkasse. Die ePA bietet Patienten einen transparenten Zugang zu ihren Gesundheitsdaten, einschließlich Befunden, Laborwerten und Medikamenten. Diese Daten können über eine App auf Smartphones, Tablets oder Laptops eingesehen werden. Patienten haben die Kontrolle darüber, welche Informationen in die ePA eingestellt werden und wer darauf zugreifen kann. Bei einem Kassenwechsel können die Daten mitgenommen werden, und die Nutzung der ePA bleibt freiwillig.