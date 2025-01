Neuer Managing Director für Arena Milano: Luca Martinazzoli übernimmt!

CTS EVENTIM hat Luca Martinazzoli zum neuen Managing Director der Arena Milano ernannt, mit Wirkung zum 1. Januar 2025. In dieser Schlüsselposition wird er für das operative Management, das Business Development und die strategische Positionierung der Arena als führende Kultur- und Entertainmentdestination in Italien verantwortlich sein. Martinazzoli, der direkt an Klaus-Peter Schulenberg, den CEO von CTS EVENTIM, berichtet, hat bereits umfassende Erfahrungen in der Führung internationaler Unternehmen gesammelt.

Die Arena Milano, die sich in der Kultur- und Wirtschaftsmetropole Mailand befindet, wird bis Ende 2025 fertiggestellt und wird ein zentraler Austragungsort für die Eishockeywettbewerbe der Olympischen Winterspiele Milano-Cortina 2026 sein. Ab Frühjahr 2026 sind dort auch Konzerte und bedeutende Sportevents geplant. Die Arena wird höchsten internationalen Standards für Live-Entertainment und Sport gerecht und soll die Event-Erfahrung für Zuschauer und Künstler erheblich verbessern.