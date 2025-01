Wirtschaft und Geopolitik 2024: Chinas Exporte steigen, Europa unter Druck!**

In Europa zeigt sich der Erdgaspreis wieder im Aufwärtstrend, nachdem er seit Jahresbeginn gefallen war. Der Preis für niederländisches Erdgas stieg auf 47,49 Euro pro Megawattstunde, bleibt jedoch unter den Werten zu Beginn des Jahres. Dies könnte auf die Unsicherheiten in der Energieversorgung und geopolitische Spannungen zurückzuführen sein.

Im Jahr 2024 verzeichnete China einen signifikanten Anstieg seiner Exporte, die mit etwa 3,58 Billionen US-Dollar einen Anstieg von 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreichten. Diese positive Entwicklung fällt zeitlich mit der bevorstehenden Vereidigung Donald Trumps als neuer US-Präsident zusammen, was die Möglichkeit von Vorzieheffekten aufgrund drohender Zollerhöhungen impliziert. Im Gegensatz dazu wuchsen die Importe Chinas nur um 1,1 Prozent auf rund 2,59 Billionen US-Dollar, was auf eine ungleiche Handelsdynamik hinweist.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat unterdessen klargestellt, dass er Einsparungen bei der Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine ausschließt. Scholz betont die Notwendigkeit, zusätzliche Mittel zu finden, ohne dabei andere wichtige Bereiche wie Renten oder Infrastruktur zu belasten. Diese Aussage wurde von den Grünen kritisiert, die eine andere Herangehensweise fordern.

Im Hinblick auf die russischen Ölexporte drängen mehrere EU-Staaten, insbesondere aus dem Baltikum und Nordeuropa, auf eine Verschärfung des Preisdeckels für russisches Öl. Sie argumentieren, dass kontinuierliche Anpassungen der Sanktionen notwendig sind, um die russischen Einnahmen aus dem Ölgeschäft zu reduzieren.

In der Verteidigungspolitik haben Deutschland und vier europäische Partnerstaaten beschlossen, die ukrainische Rüstungsindustrie zu stärken. Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärte, dass die Ukraine in der Lage sein sollte, ihre Truppen effizient mit Material und Waffen zu versorgen. Dies geschieht im Kontext der Unsicherheiten über die zukünftige militärische Unterstützung der USA unter Trump.

Zusätzlich gibt es Berichte über einen Drohnenangriff der Ukraine auf eine russische Gaskompressorstation, was die Spannungen zwischen den beiden Ländern weiter anheizt. In der Ukraine wird zudem die Möglichkeit geprüft, den zivilen Flugbetrieb in Lwiw wieder aufzunehmen, während die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften andauern.

Die geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa und Asien bleiben eng miteinander verknüpft, während die internationale Gemeinschaft nach Lösungen sucht, um die Stabilität in der Region zu gewährleisten.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 4,135USD auf NYMEX GLOBEX (15. Januar 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.